В среднем ижевчане готовы потратить на поездку в Китай 115 тысяч рублей

В среднем жители Ижевска готовы потратить на поездку в Китай 115 тыс. руб. на одного человека. Всего отправиться в Поднебесную мечают 65% горожан, чаще других — молодежь в возрасте до 35 лет, среди них показатель достигает 75%. Такие данные после опроса приводит сервис SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В первую очередь потенциальные туристы хотят увидеть Великую Китайскую стену (36% опрошенных), столицу страны Пекин (16%) и мегаполис Шанхай (10%). В топе точек интереса — архитектурный ансамбль «Запретный город», город Гуанчжоу и буддийский монастырь Шаолинь на горе Суншань.

80% побывавших в Поднебесной респондентов остались довольны поездкой. Из контекстного анализа комментариев следует, что впечатление на них произвело гостеприимство местного населения, архитектура и достопримечательности, пляжи, природа и национальная кухня. Опрос проводился с 4 по 15 сентября, о выборке данных нет.

С 15 сентября Китай ввел безвиз для россиян с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. Безвизовая политика будет действовать в течение года. Как пишет “Ъ”, по словам президента РФ Владимира Путина, такое решение показывает высокий уровень отношений между Россией и Китаем. Член Политбюро ЦК Коммунистической партии КНР Ли Хунчжун заявил, что введение безвиза для россиян — важная часть политики китайской дипломатии и отражение «широкомасштабного сотрудничества между странами».