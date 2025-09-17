В Челябинской области выросло производство полуфабрикатов, тортов и молока

За семь месяцев 2025 года в Челябинской области на 2,2% выросло производство мясных полуфабрикатов (произведено 87,8 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, в 21,8 раза — изделий кулинарных мясных и мясосодержащих (2,9 тыс. т), сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В молочной продукции основными лидерами роста стали сливочное масло и масляные пасты — их изготовили в 1,9 раза больше (4,5 тыс. т), а также молоко и сухие сливки (+42%). На 13,5% выросло производство мороженого и на 6,1% — сметаны. Увеличились объемы выпечки печенья и пряников имбирных, вафель, тортов и пирожных на 2,8% (45 тыс. т). Значительный темп роста отмечают и в изготовлении сухих каш — плюс 86% к прошлому году. На 10% увеличилось производство хлебобулочных изделий длительного хранения, с пониженной влажностью и хлебобулочных полуфабрикатов, на 3,9% — макаронных изделий и кус-куса.

Продукция южноуральских аграриев становится все более востребованной, подчеркивают в минсельхозе. За восемь месяцев этого года на 92% в денежном выражении вырос экспорт зернобобовых культур, на 30% — макаронных изделий, на 8% — кормов для животных, на 130% — масличного льна. Перевозка яиц и яичных продуктов увеличилась более чем в десять раз.

Виталина Ярховска