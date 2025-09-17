Через Челябинскую область не пропустили 18 тонн китайских мандаринов

На границе Челябинской области и Казахстана не пропустили автомобиль, груженый 18 т китайских мандаринов. Причиной стали несоответствия в документах на продукцию, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Транспорт досмотрели 16 сентября на автомобильном пункте пропуска «Бугристое» (Троицк). Автомобиль следовал из Казахстана в Новосибирск. Во время проверки выяснилось, что сведения на маркировке товара не соответствуют информации в фитосанитарном сертификате.

Водителя привлекли к административной ответственности за нарушения порядка ввоза. Автомобиль с мандаринами направили обратно в Казахстан.

Ольга Воробьева