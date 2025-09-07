Путин сам пригласил Моди ехать на Aurus и уступил свое место

Президент России Владимир Путин сам предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди поехать с ним в президентском Aurus в ходе визита в КНР. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью корреспонденту Павлу Зарубину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @narendramodi Фото: @narendramodi

«Они на выходе встретились и условились, что поедут в одной машине, — отметил помощник президента России (цитата по ТАСС). — Это тоже жест с нашей стороны».

Ранее Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором Владимир Путин и Нарендра Моди садятся в Aurus. Корреспондент обратил внимание, что президент РФ уступил премьеру Индии свое место. Кроме того, в машину сел переводчик. «Понятно, что переговоры двух лидеров начнутся уже здесь», — отметил ведущий телеканала.

Главы государств провели 15 минут в пути, а потом еще на протяжении 45 минут общались в машине. Агентство Bloomberg сообщало, что из-за этой задержки расписание мероприятий Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пришлось изменить.