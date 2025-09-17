В Цимлянске при пожаре в частном доме погиб мужчина

В Цимлянске этой ночью произошло возгорание частного дома на улице Советской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

К моменту прибытия пожарно-спасательных расчетов огонь полностью охватил строение. Пожар на площади в 100 кв. м. ликвидировали 20 специалистов с привлечением пяти единиц техники.

На месте происшествия обнаружили тело мужчины 1976 года рождения без признаков жизни. Причину смерти установят судмедэксперты. Кроме того, в больницу с ожогами доставили 34-летнего хозяина дома. По версии дознавателя МЧС России, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

Константин Соловьев