Полицейского из Белгорода уволили из-за дела со взятками журналистов Baza

Старший оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД по городу Белгороду Александр Селиванов уволен со службы из-за расследования дела о взятках от журналистов Telegram-канала Baza. Об этом свидетельствуют материалы суда, с которыми ознакомился ТАСС. В это же время отстранен от службы начальник дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев.

Как уточняется в судебных документах, оба полицейских два года получали денежные переводы от журналистов Baza за передачу информации. В материалах дела фигурирует сумма в 137 тыс. руб. Селиванова заключили под стражу на два месяца. Его обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий.

По тому же уголовному делу задержан и главный редактор Telegram-канала Глеб Трифонов, обвиняемый в даче взятки должностному лицу. Суд также заключил его под стражу. Редакция Baza выразила несогласие с позицией следствия. Журналисты утверждали, что информация, которую власти считают переданной за деньги, добыта из открытых источников.

Расследование охватывает правоохранительные органы в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Помимо Селиванова, в деле фигурируют еще несколько сотрудников полиции, включая Сергея Ковалева. Оба подтвердили, что главред Baza знал об их профессиональном статусе.