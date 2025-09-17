Пожар возник из-за падения БПЛА в Воронежской области

В Воронежской области в результате падения обломков беспилотника загорелась трава. Пожар был оперативно потушен, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

По информации Министерства обороны, в регионе системой ПВО был сбит один БПЛА. При этом господин Гусев отметил, что ликвидированных дронов было два — первый уничтожили в облцентре, второй — в одном из районов области.

Всего над Черноземьем, по данным оборонного ведомства, уничтожили два беспилотника. Второй был перехвачен над Курской областью. Курский оперштаб подтвердил информацию, но не раскрыл данные о возможных последствиях.

Прошлой ночью в макрорегионе ликвидировали 32 БПЛА. В Курской области из-за уничтожения беспилотника пострадал частный дом.

Кабира Гасанова