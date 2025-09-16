Ночью над Черноземьем сбили 32 беспилотника

С 23:00 15 сентября до 6:00 16 сентября дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 87 беспилотников, в том числе 32 над Черноземьем. 30 дронов ликвидировали над Курской областью и два — над Воронежской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в районе полуночи сообщил, что один из БПЛА был уничтожен над областным центром. Из-за этого был поврежден угол частного дома. Пострадавших нет.

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что беспилотники сбили над двумя районами области. Обошлось без последствий.

Прошлой ночью дежурные средства ПВО уничтожили шесть дронов над Белгородской областью.

О последствиях атак ВСУ на макрорегион на выходных — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова