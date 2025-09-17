Дон стал одним из лидеров по мощности возобновляемых источников энергетики
Ростовская область стала одним из лидером в Российской Федерации по установленной мощности объектов генерации (ВИЭ) на основе возобновляемых источников энергии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Показатель ВИЭ-объектов в регионе составил 607,81 МВт. В рейтинг также вошла Астраханская область, а возглавил его - Ставропольский край. В этих регионах совокупно размещено около 1/3 всей установленной мощности ВИЭ в России. Совокупная установленная мощность возобновляемых источников энергии в России за период с января по июнь составила 6,64 ГВт (+7,4% к аналогичному периоду 2024 года). При этом в первом полугодии выработка электроэнергии сохранилась на уровне прошлого года — 7,1 млрд кВт-ч.