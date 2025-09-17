К августу погрузка удобрений на СвЖД превысила 12,5 млн тонн

Погрузка химических и минеральных удобрений на Свердловской железной дороге в январе-августе 2025 года превысила 12,5 млн тонн, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

В августе рост составил 7,9% относительно августа 2024 года. Основные станции погрузки: Березники-Сортировочная, Соликамск-2, Заячья Горка, Осенцы и Углеуральская. Рост перевозок удобрений связан с колебаниями цен на мировом рынке и устойчивым спросом со стороны отечественного агропромышленного комплекса.

Экспортные отправки через порты Северо-Запада, Азово-Черноморского бассейна и сухопутные пограничные переходы за восемь месяцев достигли 9,2 млн тонн, увеличившись на 2,2%. В августе зафиксирован рост на 10,9% — до 1,2 млн тонн. Доля химических и минеральных удобрений в структуре экспортной погрузки СвЖД превышает 48%.

Отмечается новый тренд на перевозки удобрений в контейнерах по согласованному с клиентом расписанию. За восемь месяцев объем этих перевозок увеличился в 3,3 раза — до 400 тыс. тонн. Эта технология обеспечивает высокую скорость доставки и упрощает перевалку грузов при смене видов транспорта. Отлажены схемы доставки продукции в Китай.

Внутри страны удобрения с СвЖД отправляются на станции Северной, Московской, Октябрьской, Северо-Кавказской, Юго-Восточной и Горьковской железных дорог. С начала года на этих направлениях перевезено более 3,3 млн тонн (+6,4%).

Напомним, в январе-апреле погрузка химических и минеральных удобрений на СвЖД достигла исторического максимума, составив 6,4 млн тонн.

Ирина Пичурина