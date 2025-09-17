Ввод жилья в Челябинской области сократился почти на 5% в 2025 году

За восемь месяцев 2025 года в Челябинской области ввели в эксплуатацию 1,299 млн кв. м жилья. Это на 67 тыс. кв. м, или 4,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Челябинскстат.

Индивидуальное жилищное строительство при этом продолжает расти. Всего жители региона в январе-августе ввели в эксплуатацию 1,04 млн кв. м, что на 4,2% больше, чем годом ранее.

Застройщики-юридические лица сократили ввод на 29,7%, до 258,65 тыс. кв. м жилой недвижимости. За восемь месяцев прошлого года компании возвели почти 368 тыс. кв. м.

Всего в январе-августе на территории Челябинской области введено в действие 8,1 тыс. жилых домов. Из них 188 — многоквартирные, 7,9 тыс. — частные.