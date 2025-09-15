Полицейские проверили 57 иностранцев в ходе рейда в Московском районе

В рамках профилактического рейда в Московском районе Петербурга сотрудники полиции проверили почти 300 водителей, 57 из которых оказались иностранцами. Об этом сообщили 15 сентября в региональном ГУ МВД.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Правоохранители дежурили на двух точках: выезде из Петербурга на Витебском проспекте и у площади Московские Ворота. Всего удалось выявить более 20 нарушений ПДД, в том числе езду без документов, несанкционированные изменения в конструкции авто и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Четверо иностранных граждан имели проблемы с документами и плохо понимали русский язык. Их доставили в отдел и привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства (ст. 18.8 КоАП). Нелегалам грозит выдворение из страны.

Артемий Чулков