МВД переобъявило в розыск заявившего о господдержке допинга Родченкова

Экс-главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова снова объявили в розыск по России, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на базу данных МВД.

В августе 2024 года ТАСС уже сообщал о переобъявлении мужчины в розыск в России по уголовной статье.

В 2016 году Григорий Родченков уехал за границу, где заявил СМИ о существовании в России государственной программы поддержки допинга. По его словам, российские спортсмены пользовались допингом в том числе на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Он стал ключевым источником в докладе WADA под руководством Ричарда Макларена. Этот документ повлиял на последующие ограничения в допуске россиян к спортивным соревнованиям.

В 2017 году Григория Родченкова заочно арестовали в России по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Сейчас он, как писал BBC в 2020 году, участвует в федеральной программе США по защите свидетелей, его место жительства неизвестно. В июле того же года он опубликовал книгу «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина».