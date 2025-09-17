В России упали продажи в книжных магазинах из-за популярности маркетплейсов

Продажи в книжных магазинах в январе—августе сократились на 6–18%, при этом доля онлайн-продаж увеличивается. Это следует из данных компании «Платформа ОФД», МТС-банка и T-Pay, с которыми ознакомился «Ъ».

Директор по маркетингу издательской группы «Альпина» Ирина Антонова связывает динамику с доминированием маркетплейсов как канала продаж печатных книг. Сейчас на долю онлайн-платформ уже приходится 65%. Цены на книги растут примерно на 10–12% в год. Это связано с ростом издержек на производство, бумагу, печать и логистику.

По словам гендиректора магазина «Подписные издания» Максима Иванова, из-за конкуренции с маркетплейсами и роста налоговых отчислений в прошлом году закрылось более 200 книжных магазинов. Посещаемость в среднем снизилась на 6,6%, в отдельных региональных сетях — на 10–20%, отмечает президент Ассоциации книгораспространителей Светлана Зорина.

