Бывший глава Red Wings Солодилин намерен купить убыточную группу «Волга-Днепр»

Бывший генеральный директор аэропорта Жуковский и авиакомпании Red Wings Евгений Солодилин планирует купить грузовую группу «Волга-Днепр». По данным источников «Ъ», до этого владельцы компании предложили государству забрать активы, чтобы спасти «Волга-Днепр» от банкротства.

Фото: flyredwings.com Евгений Солодилин

Группа «Волга-Днепр» до 2022 года была одной из крупнейших на мировом рынке авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов. В 2022–2024 годах оказалась под санкциями Канады, ЕС, Великобритании и США. Иностранные воздушные суда (ВС) группы прекратили полеты с 2022 года.

Стороны сделки подписали предварительное соглашение, уточнили собеседники «Ъ». Согласно документу, три авиакомпании группы («Волга-Днепр», «Атран» и AirBridgeCargo, АВС), «Волга-Днепр Техникс» и «Волга-Днепр Инжиниринг» и т. д. переходят под руководство господина Солодилина.

Источники отмечают, что международный опыт менеджера поможет компании решить проблему освобождения оставшихся за рубежом ВС группы из-под ареста. Покупателю также предстоит разобраться с длительным простоем самолетов и выбрать бизнес-модель грузоперевозок для группы.

