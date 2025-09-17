ФСБ и полиция задержали еще одного челябинца за призывы к терроризму

В Челябинской области сотрудники ФСБ и МВД задержали очередного местного жителя по подозрению в призывах к террористической и экстремисткой деятельности в интернете. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 48-летнего челябинца в июле. По версии следствия, горожанин, «осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий», разместил в интернете материалы с призывами к терроризму и экстремизму по национальному признаку, а также к посягательству на жизнь представителей органов государственной власти.

По данным ГУ МВД России по региону, челябинец совершил преступления в апреле и мае 2023 года.

Уголовное дело возбудили и расследуют следователи УФСБ России по Челябинской области. Предъявленные горожанину обвинения предусматривают максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.