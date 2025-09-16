В августе в Петербурге освободили 2,5 тыс. кв м незаконно занятых площадей

В августе 2025 года сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) и «Центра повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ) освободили 30 незаконно занятых помещений общей площадью около 2,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ККИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Освобождали офисы, склады, пространства занятые магазинами и кафе, а также помещения, переоборудованные под жилье и хозяйственные цели. В общее число вошли 28 объектов, которые не имели законных оснований для использования и два использовавшихся после окончания аренды. По требованию ККИ добровольно покинули 27 объектов, три помещения освободили принудительно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ККИ начал демонтаж незаконного ресторана с деревянной террасой в Ушково.

Артемий Чулков