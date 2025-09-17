Евгений Солнцев вступит в должность главы Оренбуржья в среду

Вступление Евгения Солнцева в должность губернатора Оренбургской области состоится в среду, 17 сентября, в 14:00 (MSK+2). Об этом сообщает министерство региональной и информационной политики региона.

В конце минувшей недели в Оренбуржье прошли досрочные выборы главы региона и депутатов Оренбургского городского совета. По данным облизбиркома, Евгений Солнцев, который в настоящее время временно исполняет обязанности губернатор, набрал 621 960 голосов, что составляет 83,85% от общего числа избирателей. Явка составила 49,37%, на участки пришли 743 978 жителей.

Георгий Портнов