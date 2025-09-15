Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Облизбирком подтвердил победу Евгения Солнцева на выборах губернатора Оренбуржья

Подведены итоги досрочных выборов губернатора Оренбургской области. Врио главы региона Евгений Солнцев набрал 621 960 голосов, что составляет 83,85% от общего числа избирателей. Явка составила 49,37%, на участки пришли 743 978 жителей. Об этом сообщает облизбирком.

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев

Фото: пресс-служба президента РФ

Голосование проходило на 1428 постоянных и 25 временных участках. Кроме того, были созданы два экстерриториальных участка для участников специальной военной операции в ДНР, где избиратели также поддержали Евгения Солнцева.

Новшеством стало голосование оренбуржцев в Москве на специальных участках. Этой возможностью воспользовались 797 человек, из которых 57% отдали голоса за Евгения Солнцева. Также проголосовали 52 человека из 14 регионов России, находящиеся в СИЗО. Председатель избирательной комиссии Оренбуржья Евгения Ивлева заявила, что выборы главы региона прошли без нарушений и жалоб.

Георгий Портнов