Суд в Москве конфисковал у осужденной судьи торговый центр, земли и квартиры

Бывшая судья Московского арбитражного суда Елена Кондрат, ранее осужденная на девять лет колонии, решением суда лишена нескольких объектов недвижимости, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. Будучи судьей, она декларировала только право собственности на квартиру, где проживала с мужем и сыном, а прочее имущество оформляла на своих родителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Кондрат

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Елена Кондрат

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По решению суда были конфискованы торговый центр «Дубрава» в Брянске, дом в «Миллениум парке» общей площадью 525 кв. м, три квартиры, 17 участков земли и 19 нежилых помещений в Брянской области, в Крыму, в Москве и Истринском районе Подмосковья. В документации отмечается, что часть земель ее супруг использовал для ведения сельского хозяйства, причем фермы оформлял на свою тетю.

27 июля 2023 года Мосгорсуд признал Елену Кондрат, жену экс-замгенпрокурора РФ Ивана Кондрата, виновной в посредничестве при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК). Взятка в $50 тыс. предлагалась ее коллеге Елене Махалкиной за вынесение решения об исключении ряда физических и юридических лиц из списка подлежащих субсидиарной ответственности при банкротстве. Елена Кондрат приговорена к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 77,9 млн руб. Вины она не признала.

Эрнест Филипповский