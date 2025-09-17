С челябинца взыскали 60 тыс. рублей за наезд на мальчика

По иску прокуратуры Челябинска суд взыскал 60 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу мальчика с 21-летнего местного жителя, наехавшего на ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Надзорное ведомство установило, что в декабре 2024 года у дома №40 по улице Гагарина водитель Mitsubishi Lancer сбил девятилетнего ребенка. Несовершеннолетний получил ушибы. Мать попросила помощи у прокуратуры, чтобы взыскать с виновника аварии компенсацию. После инцидента ее сын опасается переходить дорогу, особенно если переход нерегулируемый. Челябинец извинения не принес и здоровьем ребенка не интересовался. Надзорное ведомство подало иск к водителю, который удовлетворили. За исполнением судебного решения установили контроль.

Виталина Ярховска