«Биннофарм Групп» вместе с СПХФУ инвестирует в разработку и клинические исследования оригинального препарата для лечения жировой болезни печени

«Биннофарм Групп» и Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет (СПХФУ) объявляют о стратегическом партнерстве в разработке инновационного препарата для лечения неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) — широко распространенного заболевания, которым страдает до 30% взрослого населения России.



В настоящее время в России отсутствуют зарегистрированные препараты для терапии НАЖБП, что создает высокий спрос и значительный рыночный потенциал. Планируемый объем продаж препарата после выхода на рынок оценивается от 1 млрд рублей.

После успешного завершения клинических исследований II фазы оригинального препарата, которые СПХФУ проводит самостоятельно, «Биннофарм Групп» инвестирует в проведение масштабных клинических исследований III фазы и организацию промышленного производства препарата. Вывод препарата на рынок ожидается в 2031 году.

Рынок лекарств для лечения неалкогольной жировой болезни печени в России и мире демонстрирует устойчивый рост, обусловленный увеличением числа пациентов с ожирением, диабетом второго типа и метаболическими нарушениями. В настоящий момент в России отсутствуют одобренные препараты для терапии данного заболевания.

Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп»:

«Это стратегическое партнерство усиливает наши позиции в инновационной фармацевтике и открывает новые возможности для роста бизнеса. Мы рассчитываем закрыть значимую медицинскую потребность в России и выйти с инновационным препаратом на глобальные фармацевтические рынки, что повысит экспортный потенциал компании и привлечет дополнительные инвестиции».

Игорь Наркевич, ректор Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета:

«Наш университет подтвердил высокий научный потенциал, успешно реализуя разработку оригинального препарата. Совместно с «Биннофарм Групп» мы стремимся не только вывести инновационный препарат на рынок, но и продемонстрировать пример эффективного взаимодействия науки и бизнеса в России».

Соглашение между «Биннофарм Групп» и СПХФУ закладывает фундамент для долгосрочного сотрудничества в области фармацевтических инноваций и способствует развитию отечественной биотехнологической отрасли.