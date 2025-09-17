Омские волейболистки вышли в следующий этап Кубка России

В Красноярске 17 сентября завершится предварительный этап розыгрыша Кубка России среди женских волейбольных команд в группе Е. Независимо от результатов последнего тура победителем турнира стала «Омичка».

После четырех туров омские волейболистки набрали 11 очков, оторвавшись от ближайшего преследователя — красноярского «Енисея» — на четыре очка. 16 сентября «Омичка» обыграла клуб из Свердловской области «Уралочка-2-УрГЭУ», а красноярские волейболистки уступили с таким же счетом хабаровским «Амурским тигрицам». В группу Е попали также «Рязань-РГУ» (Рязань) и «Динамо-Метар-2» (Челябинск).

Как писал «Ъ-Сибирь», по итогам кругового турнира в группе Е его победитель выходит в следующий раунд Кубка России.

Валерий Лавский