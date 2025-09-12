«Омичка» с победы начала участие в волейбольном Кубке России

В Красноярске стартовали игры первого этапа женского волейбольного Кубка России. В этом городе пройдет круговой турнир в группе Е.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В первом матче турнира 12 сентября «Омичка», выступающая в Суперлиге, уверенно обыграла «Рязань-РГУ» из Высшей лиги 3:0.

В этой же группе выступает еще один сибирский клуб из Суперлиги — красноярский «Енисей». Кроме них, участниками группы Е являются «Уралочка-2-УрГЭУ» (Свердловская область), хабаровские «Амурские тигрицы», а также «Динамо-Метар-2» из Челябинска. Согласно положению о Кубке России, победители четырех групп первого этапа выходят в следующий раунд.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале сентября «Омичка» стала победителем Кубка Сибири и Дальнего Востока.

Валерий Лавский