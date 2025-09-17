Строительство индустриального парка «Рощино» в Тюмени начнется в 2026 году

В Тюмени строить индустриальный парк «Рощино» начнут в 2026 году, сообщили «РБК-Тюмень» в информационном центре регионального правительства. Сейчас ведется предпроектная подготовка и ожидается утверждение проекта планировки, позднее будет разработана архитектурно-градостроительная концепция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Индустриальный парк будет расположен на пересечении улиц Сергея Илюшина и Самолетной. Власти уже ведут переговоры с потенциальными резидентами. Размещением производств в парке заинтересовались компании из высокотехнологичной, упаковочной и приборостроительной отраслей. После утверждения проекта предприниматели смогут подать заявки на участки.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что за счет частных инвестиций на площади 15,6 га в районе международного аэропорта построят производственные, складские и офисные помещения в формате light industrial. Предприниматели смогут использовать участки в том числе на условиях аренды. Близость парка к аэропорту Рощино станет преимуществом для бизнеса. Ранее строительство парка планировали начать в 2025 году.

Ирина Пичурина