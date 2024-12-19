В Тюменской области откроют два новых индустриальных парка

Открытие двух новых индустриальных парков общей площадью 87,3 га анонсировали в Тюменской области — «Московский» и «Рощино», передает «Интерфакс» слова гендиректора Агентства инфраструктурного развития региона Антона Ермолаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Индустриальный парк «Московский» откроется уже в этом году — его площадь составляет 72 га, в нем выделены земельные участки под логистические распределительные центры. Парк «Рощино» откроется в 2025 году — по словам господина Ермолаева, его преимуществом является близость в тюменскому аэропорту. На территории обоих парков предусмотрена возможность аренды или покупки готовой индустриально-складской недвижимости, которую регион будет строить вместе с девелоперами региона, а резиденты смогут строить предприятия на участках самостоятельно.

Агентство инфраструктурного развития Тюменской области занимается развитием инфраструктурных площадок и комплексным сопровождением проектов в индустриальных парках региона. Сегодня в Тюменской области работают индустриальные парки «Боровский», «Богандинский» и «ДСК-500».

Ирина Пичурина