Дарья Украинцева станет депутатом новосибирского заксобрания от «Новых людей»

Президент межрегионального фонда социально-экономических и общественно-политических исследований «Сибирская политика» Дарья Украинцева, баллотировавшаяся по партсписку партии «Новые люди», получит мандат депутата законодательного собрания Новосибирской области. Об этом сообщил депутат областного парламента от этой партии Илья Поляков.

«Нашим общим решением вместе с партийным руководством эта путевка в областной парламент достается моему давнему другу и соратнице. Дарья Украинцева — опытный политик, супруга нашего товарища Игоря Украинцева, который в настоящее время выполняет боевой долг на СВО»,— отметил господин Поляков. Госпожа Украинцева уже работала депутатом заксобрания в 2015-2020 годах.

На выборах в этом году Дарья Украинцева возглавляла территориальную группу партсписка «Новых людей» в округе №22. Согласно данным ГАС «Выборы», в этом округе партия набрала 34,5% голосов, опередив «Единую Россию» (32,12%).

Как писал «Ъ-Сибирь», партсписок «Новых людей» возглавляли вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков, а также депутаты заксобрания Дарья Карасева и Илья Поляков. По итогам голосования по спискам, партия, набрав 7,91%, получила три мандата. Их распределение еще не завершено. Господин Поляков выиграл выборы в одномандатном округе №22.

Валерий Лавский