Прокуратура Румынии предъявила обвинение экс-кандидату в президенты Джорджеску

Румынская прокуратура передала в суд дело ультраправого политика Кэлина Джорджеску, обвинив его в попытке подрыва национальной безопасности. Об этом сообщает агентство Reuters.

Румыния, будучи членом ЕС и НАТО, отменила президентские выборы в прошлом году из-за подозрений во вмешательстве России в пользу Джорджеску. Москва отвергла эти обвинения.

По данным прокуратуры, после отмены выборов Кэлин Джорджеску вступил в сговор с бывшим солдатом Французского Иностранного легиона Горациу Потра, чтобы организовать насильственные протесты. Когда начнется судебный процесс, пока неизвестно.

Повторные выборы в мае выиграл проевропейский центрист Никушор Дан. Джорджеску запретили баллотироваться снова и начали расследование по двум делам. Сам политик отрицает свою вину.