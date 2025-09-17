Камчатка останется без интернета минимум на четыре дня

В Камчатском крае готовятся к временному отключению интернета на четыре дня — с 25 по 29 сентября. Ранее планировалось отключить «быстрый» интернет в начале августа, но из-за губернаторских выборов и серии мощных землетрясений мероприятие отложили.

По данным краевого министерства цифрового развития, финальные работы по укреплению подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) начнутся 25 сентября с морской инфраструктуры. «Отключение высокоскоростного интернета может изначально продлиться четверо суток, но в целом длительность выполнения работ будет зависеть от метеоусловий»,— сообщил глава Минцифры региона Николай Киселев.

По его словам, кабель ПВОЛС заведут в специальную трубу, которую в мае—августе уже обустроили под землей и в море. Действующая морская часть кабеля будет разрезана и соединена с наземной частью линии связи, вновь проложенной под мысом Левашова. Власти заявляют, что цель работ — защита полуострова от повреждения магистрального оптического кабеля, который соединяет Камчатку с глобальной сетью. Напомним, в январе 2023 года экскаватор повредил сухопутный кабель и оставил без связи на 14 часов Камчатку, Чукотку и Северные Курилы.

По данным краевых властей, на время отключения интернета все социально значимые объекты, включая некоторые финансовые учреждения, продуктовые магазины, спецслужбы и другие критически важные учреждения переведут на спутниковую связь. А камчатцы начинают запасать наличные деньги, скачивать впрок фильмы и книги.

Гузель Латыпова