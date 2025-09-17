Asahi: Япония отложит признание Палестины из опасений обострения отношений с США

Правительство Японии отложит признание государства Палестины, поскольку этот шаг может негативно повлиять на ситуацию в Палестине и на японо-американские отношения, утверждает со ссылкой на источники газета Asahi. Ранее власти США не раз призывали страны Азии и Европы не признавать государственность Палестины.

По словам источников издания, премьер-министр Японии Сигэру Исиба не полетит в Нью-Йорк на международную конференцию по палестинскому вопросу, которая пройдет в рамках встречи Генассамблеи ООН 22 сентября.

На данный момент государство Палестина признают 147 стран, включая Россию. Ряд стран, в том числе европейских, пополнили этот список в 2024—2025 годах. Это произошло, несмотря на вето США на полноправное членство Палестины в ООН, наложенное в прошлом году.

Эрнест Филипповский