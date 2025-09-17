Депутаты Якутска выступили за ограничение продажи алкоголя еще на шесть дней

Городская дума Якутска на внеочередной сессии обсудили законодательную инициативу о введении ограничений розничной продажи алкоголя в праздничные дни, сообщается на сайте представительского органа.

Для этого понадобится внести изменения в ст. 2 Закона Республики Саха. «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции», поэтому законопроект будет направлен в Ил Тумэн для дальнейшего рассмотрения.

Речь идет о шести праздничных днях — 1 июня, 21 июня, 1 сентября, день Ысыаха, День города (улуса, района) и день последнего звонка в каждом муниципалитете. Цель инициативы — ограничить доступность алкоголя и снизить его потребление в праздничные дни и во время массовых мероприятий.

С 1 марта в Якутии вступит в силу закон об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкоголя. Заведений общепита, расположенные в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, смогут продавать алкоголь только с 14:00 до 20:00. Для некоторых заведений (отвечающих требованиям ГОСТ 30389-2013) сделано исключение — им можно торговать спиртным с 12:00 до 23:00. Исключением также стал период празднования Нового года с 20:00 31 декабря до 04:00 1 января по местному времени.

Николай Борисов, Якутск