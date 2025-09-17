Стыковку Cygnus XL с МКС перенесли из-за проблем с двигателем

Запланированная на 17 сентября стыковка нового грузового корабля Cygnus XL с Международной космической станцией (МКС) была отложена на неопределенный срок. Причиной стали неполадки, возникшие с основным двигателем корабля. Об этом сообщило NASA.

Основной двигатель Cygnus XL отключился раньше времени во время двух включений, необходимых для перехода на более высокую орбиту, добавили в агентстве.

При этом в агентстве уточнили, что все остальные системы корабля работают в штатном режиме. Центр управления полетов уже работает над альтернативным планом включения двигателей для стыковки.

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Cygnus XL стартовала с мыса Канаверал в штате Флорида 14 сентября. Этот полет стал первым для новой модели, которая способна перевозить до 5 тонн грузов.