Сербия и «Росатом» начали переговоры о строительстве АЭС в республике

Власти Сербии и госкорпорация «Росатом» начали предметный диалог о проекте строительства атомной электростанции. Об этом газете «Известия» сообщил сербский посол в России Момчило Бабич.

Посол отметил, что считает «Росатом» лучшей компанией для такого строительства и уверен в прогрессе проекта в ближайшие годы. «Нам нужно электричество. Мы это сделаем в любом случае»,— добавил он.

Запрет на строительство объектов атомной энергетики, который действовал в Сербии с 1989 года, был снят в конце 2024 года. В июле 2025 года Сербия начала разработку национальной программы мирного использования ядерной энергии.