Трамп заявил о серьезных проблемах у Киева

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина находится в очень тяжелом положении. Об этом он сказал на встрече с журналистами перед вылетом в Великобританию.

«Смотрите, просто хочу вам сказать: я люблю Украину, я люблю украинский народ. …Но у вашей страны серьезные проблемы»,— сказал он, отвечая на вопрос журналистки о сроках получения 17 обещанных систем Patriot от США.

Дональд Трамп снова заявил, что готов остановить конфликт России и Украины, которого, по его словам, «никогда не должно было случиться». Ранее он анонсировал поставку Украине 17 комплексов Patriot, уточнив, что платить за них будут европейские страны.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее просил у США 10 таких систем и обсуждал их поставки со спецпредставителем господина Трампа Китом Келлогом.