Белгородский губернатор заявил об отсутствии планов избраться в облдуму

Губернатор белгородской области Вячеслав Гладков на пресс-конференции прокомментировал свое выдвижение во главе партийного списка «Единой России» (ЕР) на выборы в местную областную думу. «Планов оставить пост и стать депутатом облдумы у меня нет», — сказал глава региона, подчеркнув, что у него есть поручение президента руководить областью.

Как рассказывал «ъ-Черноземье», господин Гладков занимает первое место в общей части списка ЕР на выборах в облдуму. Второе место в нем занимает Герой России Вячеслав Воробьев, который в 2000-ных нес службу на территории Северо-Кавказского региона, а с 2018 года является депутатом горсовета Белгорода.

Также господин Гладков выразил радость, что на выборы идет нынешний председатель думы Юрий Клепиков. Он, напомним, выдвинут первым номером в списке ЕР по группе №6. Всего в региональный парламент выдвинуты 25 из 46 действующих депутатов.

Сергей Толмачев