Шойгу: Россия готова предложить Ираку самые современные образцы вооружения

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Москва готова развивать военно-техническое сотрудничество с Ираком по всем направлениям. Об этом он сообщил в ходе встречи с министром обороны Ирака Табитом аль-Аббаси.

«Готовы предложить иракской стороне самые современные образцы вооружений и военной техники российского производства, подтвердивших свои тактико-технические характеристики в реальных боевых условиях СВО»,— сказал господин Шойгу (цитата по ТАСС).

Секретарь Совбеза отметил, что, в отличие от других крупных игроков, Россия предлагает «более широкий спектр оборонных решений», включая технологии для ПВО и ракетные системы. По его словам, это позволит Ираку укрепить свой оборонный потенциал и позиции в регионе.