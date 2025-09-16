Geely допустила локализацию производства Monjaro и Emgrand в Нижнем Новгороде

Китайский автопроизводитель Geely рассматривает возможность локализации производства автомобилей брендов Monjaro и Emgrand в Нижнем Новгороде. Об этом «Ъ» сообщили два источника в отрасли. Решение о конкретных моделях пока не принято.

Ранее планировалась локализация только седана Emgrand, но сейчас обсуждается возможность сборки кроссовера Monjaro. Этот выбор обусловлен необходимостью удовлетворения спроса на автомобили массового сегмента.

Возможная локализация производства может быть связана с перспективами роста утильсбора и возможностью получения выгодных условий его компенсации.

Подробнее — в материале «Ъ».