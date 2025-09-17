Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Китайское оборудование заменит европейское на заводах AB InBev Efes

Пивоваренная компания AB InBev Efes получила разрешения на импорт оборудования для розлива от китайской Hefei Zhongchen, свидетельствуют данные Росаккредитации. В компании подтвердили планы по модернизации всех производственных площадок.

Общий объем инвестиций в обновление мощностей составит около 6 млрд руб. до конца 2025 года. Основной фокус — наращивание выпуска безалкогольных напитков.

«Мы запустили новое оборудование мощностью до 3 млн гектолитров в год, а до конца 2025 года реализуем еще семь проектов»,— сообщил представитель AB InBev Efes. Эксперты связывают необходимость модернизации с падением спроса на пиво (рост цен, холодное лето, растущий интерес к безалкогольным напиткам).

Подробнее — в материале «Ъ» «Пивовары закупились китайским».

Новости компаний Все