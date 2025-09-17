Китайское оборудование заменит европейское на заводах AB InBev Efes

Пивоваренная компания AB InBev Efes получила разрешения на импорт оборудования для розлива от китайской Hefei Zhongchen, свидетельствуют данные Росаккредитации. В компании подтвердили планы по модернизации всех производственных площадок.

Общий объем инвестиций в обновление мощностей составит около 6 млрд руб. до конца 2025 года. Основной фокус — наращивание выпуска безалкогольных напитков.

«Мы запустили новое оборудование мощностью до 3 млн гектолитров в год, а до конца 2025 года реализуем еще семь проектов»,— сообщил представитель AB InBev Efes. Эксперты связывают необходимость модернизации с падением спроса на пиво (рост цен, холодное лето, растущий интерес к безалкогольным напиткам).

Подробнее — в материале «Ъ» «Пивовары закупились китайским».