Россиянка Вербина завоевала серебро на чемпионате мира по борьбе

Российская спортсменка Екатерина Вербина стала серебряным призером чемпионата мира по борьбе, который проходит в Загребе.

В финале в весовой категории до 55 кг Вербина проиграла спортсменке из Северной Кореи О Кён Рён со счетом 0:10. Ранее россиянин Заур Угуев завоевал на чемпионате золотую медаль, Аманул Гаджимагомедов — серебряную, Заурбек Сидаков — бронзовую.

25-летняя Екатерина Вербина в апреле завоевала золото на чемпионате Европы по борьбе. В 2023 году стала чемпионкой на Играх стран СНГ.