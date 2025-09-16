Вице-губернатор Свердловской области обжаловал арест счетов

Защита вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова подала в Ленинский районный суд Екатеринбурга заявление об отмене обеспечительных мер, установленных в отношении него и его жены.

Решение об обжаловании связано с иском Генпрокуратуры об изъятии активов уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Надзорное ведомство требовало арестовать имущество Олега Чемезова и наложить запрет на выезд за границу.

В иске Генпрокуратуры говорится, что господин Чемезов был в «шефстве» над «Корпорацией СТС» Артема Бикова и Алексея Боброва, а также лоббировал «кабальные тарифы» в пользу коммунальных структур бизнесменов.

«Все запреты мы считаем незаконными. К компаниям бизнесменов, о которых идет речь в иске, Олег Чемезов никакого отношения не имеет»,— заявил адвокат Олега Чемезова Михаил Яшин. Сам Олег Чемезов заявил, что его счет в банке был арестован, что не позволило купить продукты для детей. Уголовное дело в отношении него не возбуждалось.

Подробнее — в материале «Ъ».