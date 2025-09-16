Активы экс-председателя Верховного суда Адыгеи обращены в доход государства

Волжский горсуд Волгоградской области обратил в доход государства активы бывшего председателя Верховного суда (ВС) Адыгеи Аслана Трахова и его близких родственников. Решение суда подлежит немедленному исполнению. Иск был подан Генпрокуратурой. Ответчики иск признали.

Изначально дело рассматривалось в Октябрьском райсуде Краснодара, однако по ходатайству надзорного ведомства его передали в Волгоград в связи с наличием данных о связях семьи Траховых с судебной системой Краснодарского края и Адыгеи.

В ходе разбирательства исковое заявление было дополнено новыми объектами, в результате чего в федеральную собственность были обращены 214 объектов недвижимости совокупной стоимостью свыше 13 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ».