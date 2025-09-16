Александр Хинштейн поблагодарил курян, избравших его губернатором
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поблагодарил жителей области, которые избрали его главой региона.
«Отдельное спасибо каждому курянину, отдавшему за меня свой голос. Напомню, такое решение приняли 86,92% избирателей, или 406 346 человек»,— написал он в Telegram-канале.
Господин Хинштейн назвал свою победу «большим авансом» и «поддержкой курса президента», рассказал о планах «подготовить регион к 1000-летию, возродить исторический, культурный и духовный потенциал, восстановить приграничье».
