Боб Хартли о победе «Локомотива»: горжусь ребятами

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли сказал, что гордится своими подопечными после победы в матче с «Ладой». Об этом наставник сообщил в ходе пресс-конференции после матча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, что «Локомотив» обыграл «Ладу» со счетом 6:1, причем три шайбы ярославцы забили за 2,5 минуты в начале второго периода.

«Хорошая игра от нашей команды на протяжении всех трех периодов, особенно в начале второго. Горжусь ребятами. "Локомотив" справился с чемпионским похмельем? Длинный сезон — будут и взлеты, и падения. Естественно, мы рассчитываем на наших ребят и их профессионализм»,— прокомментировал наставник.

Он согласился с тем, что немаловажную роль в матче сыграл нападающий «Локомотива» Артур Каюмов, впервые в этом сезоне вышедший на лед после травмы.

В ходе пресс-конференции наставник «Лады» Борис Миронов крайне неудовлетворительно оценил игру своих подопечных и рассказал, что тренерский штаб был «в шоке», когда команда пропустила три гола за 2 минуты.

18 сентября «Локомотив» встретится с ЦСКА, которым в настоящее время руководит бывший наставник ярославцев Игорь Никитин. Матч пройдет в Москве.

Ярославский клуб занимает второе место в Западной конференции, на счету «Локомотива» — 7 очков.

Алла Чижова