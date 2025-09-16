«Локомотив» разгромил «Ладу» со счетом 6:1

Ярославский ХК «Локомотив» одержал разгромную победу над тольяттинской «Ладой». Железнодорожники забили шесть голов, хозяева ответили одной шайбой.

Фото: ХК «Локомотив»

В первом периоде на 15-й минуте защитник «Локомотива» Рушан Рафиков открыл счет. Цифры на табло оставались неизменными до начала второго периода, на 20-й секунде которого забил форвард ярославцев Егор Сурин, через 10 секунд «Лада» заработала удаление, нападающий железнодорожников Георгий Иванов сразу реализовал большинство. Через две минуты после этого счет стал 4:0 в пользу «Локомотива» — отличился Даниил Мисюль.

Столкновение на льду капитана ярославцев Александра Елесина и игрока «Лады» привело к драке с капитаном тольяттинской команды Владиславом Семиным, заступившимся за своего хоккеиста. После этого оба капитана получили штрафы: Елесин — малый, Семин — двойной. Этот отрезок прошел без заброшенных шайб, но четвертый в периоде гол все-таки был забит — отличился нападающий «Локомотива» Александр Полунин. В третьем периоде этот же форвард оформил дубль. За 1,5 минуты до конца матча «Лада» ответила одной шайбой при игре 4 на 4. Счет по итогам матча — 1:6.

18 сентября «Локомотив» встретится с ЦСКА, которым в настоящее время руководит бывший наставник ярославцев Игорь Никитин. Матч пройдет в Москве.

Алла Чижова