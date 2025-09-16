Инвесторы гадают на дисконте

Число заявок от действующих акционеров ВТБ (MOEX: VTBR), согласных поучаствовать в готовящейся допэмиссии, составило всего 14,2 тыс, при том, что акциями банка владеют около 1,2 млн лиц. В ВТБ рассчитывают на участие в допэмиссии якорных инвесторов, как уже было два года назад. Однако и теперь, чтобы заинтересовать инвесторов, потребуется предоставить им дисконт от текущей рыночной цены, по оценке экспертов, он должен быть не менее 7%.

Совокупный объем заявок на выкуп в рамках преимущественного права при размещении допэмиссии составил 94,8 млн акций, т.е. около 7,5% от зарегистрированного объема. Об этом объявил ВТБ 15 сентября. При этом количество поданных заявлений на выкуп акции составило лишь 14,2 тыс. Между тем, согласно данным ВТБ, на 5 июня 2025 года (дату фиксации реестра участников годового собрания акционеров) насчитывалось 1,18 млн владельцев акций банка. Это говорит о том, что число действующих обладателей акций банка, готовых принять участие в размещении, относительно невелико, указывает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Впрочем, по словам первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова, интерес акционеров позволяет банку надеяться на значительный спрос в ходе самого размещения.

Вместе с тем инвесторы негативно отреагировали на итоги осуществления преимущественного права на приобретение акций. По данным Московской биржи, их котировки после публикации сообщения банка упали с 75 руб. до 74 руб. И до конца основной сессии, а также в начале вечерней сессии оставались в районе этой отметки, что на 2,33% ниже закрытия предыдущего дня. По оценке ведущего аналитика инвесткомпании «Цифра брокер» Наталии Пырьевой, перед объявлением цены размещения инвесторы предпочли сократить позиции, что неизбежно привело к снижению котировок. При этом после проведения допэмиссии бумаги могут восстановиться «в ожидании улучшения финансовых результатов банка на фоне дальнейшего снижения ключевой ставки и стабилизации показателей достаточности капитала ВТБ», считает эксперт.

При этом количество размещаемых акций было определено с учетом того, что у государства должен остаться контрольный пакет ВТБ, а сама допэмиссия необходима в том числе для того, чтобы выполнить нормативы по достаточности капитала. Как отмечал Дмитрий Пьянов, в 2025 году были выплачены дивиденды (около 276 млрд руб.), что оказало давление на достаточность капитала. Кроме того, необходимо учитывать надбавку к нормативу в размере 0,5 п. п., плюс еще «антициклические» 0,5 п. п. (см. “Ъ” от 14 июля). Вместе с тем «часть нагрузки будет компенсирована субординированным депозитом в размере 93 млрд руб. по проекту ВСМ "Москва—Петербург", еще 200 млрд руб.— по проекту "Усть-Луга"», пояснял он.

Ранее Дмитрий Пьянов заявлял, что в ходе допэмиссии планируется привлечь 80–90 млрд руб. и у банка есть якорные институциональные инвесторы, который готовы выкупить большую часть ценных бумаг. Исходя из общего объема эмиссии это подразумевает размещение по цене 63–71 руб. за акцию. Впрочем, объем размещения может быть и меньше. Два года назад, в июне 2023 года банк уже размещал допэмиссию на сопоставимую сумму — 93,4 млрд руб. Однако тогда в размещении приняли участие в основном крупные инвесторы (количество сделок составило чуть более 1 тыс.), а цена составила 1,82 коп. (в нынешнем масштабе, с учетом консолидации,— 91,1 руб.).

По оценке участников рынка, инвесторам будет выгодно участие в допэмиссии, только если цена будет ниже текущих котировок. Если цена размещения будет выше или равна текущей стоимости, ждать особой активности инвесторов не стоит, «им проще будет докупить нужное число бумаг после размещения, когда цена просядет», указывает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. По оценке ведущего инвестиционного аналитика «Го Инвест» Никиты Бредихина, участие инвесторов «стало бы привлекательным при цене около 69 руб. за акцию», что подразумевает дисконт около 7% к текущей рыночной цене. В ВТБ такие ожидания понимают. «Мы нацелены на максимально рыночную сделку, а рыночная сделка всегда подразумевает дисконт к цене закрытия, предшествующей ее объявлению, его глубина будет зависеть от интереса инвесторов»,— заявил Дмитрий Пьянов.

Максим Буйлов, Андрей Ковалёв