В Екатеринбурге с 1 октября будет проиндексирована зарплата бюджетникам на 4,5%

В Екатеринбурге с 1 октября будет проиндексирована заработная плата работников муниципальных учреждений, сообщили в мэрии. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Размер индексации составит 4,5%. Повышение коснется работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, оплата труда которых не регулируется майскими указами президента РФ. Размер индексации будет соответствовать уровню повышения зарплат в государственных учреждениях Свердловской области.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ об индексации зарплат госслужащих региона.