Лето не сплавилось

Российские металлурги сократили производство чугуна, стали и готового проката по итогам августа относительно июля. Выпуск стали и чугуна, в частности, показал снижение впервые за летние месяцы. По итогам третьего квартала спад в отрасли может достичь максимума, а восстановление возможно не ранее второго полугодия 2026 года.

В августе в России произведено 4 млн тонн чугуна, 5,5 млн тонн стали, 4,9 млн тонн проката и 0,9 млн тонн труб, что на 6,8%, 4,5%, 2,3% и 18,3% меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные корпорации «Чермет». Месяц к месяцу сократился выпуск чугуна (на 100 тыс. тонн), стали (на 200 тыс. тонн) и проката (на 100 тыс. тонн). В месячном сравнении производство чугуна и стали снизилось впервые за летние месяцы, следует из данных корпорации «Чермет».

По итогам восьми месяцев выпуск чугуна сократился на 1,7% год к году, до 33,8 млн тонн, стали и проката — на 5,4% в каждом случае, до 45,6 млн и 40 млн тонн, труб — на 13,5%, до 7,3 млн тонн. В металлургических компаниях комментарии не предоставили.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров считает, что снижение производства в августе — сезонное явление. «В пик отпусков и компании решили снизить выплавку, чтобы сократить товарные запасы. Пока рано говорить о каком-то тренде»,— полагает он. Директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Александр Семин добавляет, что период снижения внутреннего спроса металлурги используют для проведения ремонтов на основном оборудовании.

Но есть и другие факторы, оказывающие влияние на рынок. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов говорит, что помимо высокой ключевой ставки и слабого внутреннего спроса динамика металлургического производства связана с ростом давления импорта, в частности дешевого китайского металлопроката, который способствует усилению конкуренции и снижению внутренних цен. Кроме того, по его словам, сказывается замедление строительного сектора. Как отмечает господин Семин, особенно снизилась инвестиционная активность девелоперов в части покупки земельных участков под жилую застройку. За восемь месяцев вложения в этот сегмент сократились на 44%, указывает он.

Один из новых факторов — избыточные запасы, возникшие из-за перепроизводства и недостаточного потребления, говорит начальник аналитического отдела «Металлоснабжение и сбыт» Виктор Тарнавский. Спад по сравнению с прошлым годом, по его словам, будет нарастать: металлургам приходится сокращать выпуск. «Для изменения тренда нужны кардинальные изменения денежно-кредитной политики и приток инвестиций в экономику»,— подчеркивает он.

По оценкам Дмитрия Орехова, по итогам третьего квартала 2025 года спад в отрасли может достигнуть максимума. Но к концу периода ситуация немного стабилизируется с потенциальным началом умеренной корректировки, считает он. «На рынке положительно могут сказаться возможное снижение давления с китайской стороны после прохождения пика экспорта, благодаря чему внутренние цены могут стабилизироваться или чуть вырасти, а также — при условии улучшения экономической ситуации к концу года — рост спроса в некоторых ключевых отраслях-потребителях: строительстве, машиностроении и автомобилестроении»,— перечисляет эксперт.

Александр Семин отмечает, что инертность рынка не позволит внутреннему спросу восстановиться в текущем году, но при росте доступности кредитов начало выправления показателей отрасли возможно в 2026 году. «Второе полугодие следующего года является более реалистичным горизонтом для улучшения ситуации»,— говорит начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Но, добавляет он, многое будет зависеть от динамики валютных курсов, уровня ставок, инвестиций в основные инфраструктурные проекты и геополитической ситуации на горизонте следующих 12–18 месяцев. В следующие же 6–12 месяцев, по словам аналитика, внутренние и экспортные цены на российскую сталь могут оставаться под давлением.

Полина Трифонова