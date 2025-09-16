Гатчинский таможенный пост ликвидируется с 1 октября

С начала октября 2025 года ликвидируется и исключается из структуры Санкт-Петербургской таможни Гатчинский таможенный пост. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе Северо-Западной таможенного управления.

По приказу ФТС России от 29 сентября 2023 года № 877 компетенция таможенного поста с 10 октября была ограничена. Муниципальные районы Ленинградской области, ранее являющиеся регионом деятельности Гатчинского таможенного поста, были отнесены к другим таможенным постам петербургской таможни. Волосовский, Гатчинский и Тосненский районы отнесли к региону деятельности Южного таможенного поста, Лужский район — к региону деятельности Новгородского таможенного поста.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Юрий Плотников возглавил Санкт-Петербургскую таможню.

Татьяна Титаева