Заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась в Петербурге на 86,3%

На 37-й неделе на 86,3% увеличилась заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге. В Ленинградской области — на 31%, сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что темп распространения ОРВИ ниже уровня недельного эпидемического порога и в Петербурге, и в Ленобласти. Рост заболеваемости объяснили респираторными вирусами негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы и SARS-CoV-2).

По состоянию на 16 сентября, в Северной столице привито 584 тыс. человек, включая 204 тыс. несовершеннолетних. В Ленинградской области поставили прививки 83,1 тыс. человек, в том числе 28 тыс. детей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что почти 40% родителей в Петербурге тратят на лечение ОРВИ у детей до 10 тыс. рублей.

Татьяна Титаева