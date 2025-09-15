В Петербурге почти 40% родителей тратят на лечение ОРВИ у детей до 10 тыс. рублей

Каждый третий родитель в Петербурге тратит на лечение сезонных простудных заболеваний детей до 5 тыс. рублей. При этом 39% жителей города отмечают, что на лекарства для ребенка у них уходит до 10 тыс. рублей. Такими данными с «Ъ-СПб» поделились аналитики группы «Ренессанс страхование».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В то же время, согласно проведенному исследованию, каждый пятый петербургский родитель тратит на лекарства от ОРВИ не больше 1 тыс. рублей. И только 9% респондентов ответили, что на медикаменты у них уходит более 10 тыс. рублей. При возникновении симптомов заболевания около 40% опрошенных начинают заниматься самолечением, тогда как почти треть родителей пытается записать ребенка на прием к врачу, а 22% выбирают обратиться за советом к родственникам и друзьям.

Среди тех, кто все же выбирает лечение в домашних условиях, свыше 40% жителей Петербурга обращаются к советам из интернета на родительских и медицинских форумах, 32% родителей используют проверенные лекарства, 15% прибегают к народным средствам и только 8% обращаются к знакомым или друзьям. При этом каждый седьмой родитель негативно относится к вакцинации детей, в то время как более половины опрошенных делают их своим детям строго по назначению.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что по итогам прошлого года план по вакцинации от гриппа в Петербурге был выполнен на 105,6%.

Софья Лощенова